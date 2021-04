Libero – Inter da scudetto perché monotona. Un dato certifica la forza

La fotografia del quotidiano sul momento che sta attraversando la squadra di Antonio Conte

Per la sesta volta consecutiva l’Inter vince con un gol di scarto. Vuol dire che, come solo le grandi squadre, sa governare contemporaneamente la partita, l’avversario e se stessa, tutte le componenti del calcio. Ci riesce perché è serena e al tempo stesso feroce, esattamente come il nuovo Antonio Conte tra microfoni e campo. Non ha problemi a gestire il vantaggio minimo, anzi dà l’impressione di divertirsi a farlo. Sembra quasi goderne. Morale: 1-0 al Cagliari, 11esima vittoria consecutiva, striscia record nel girone di ritorno, oltre il Milan 1989/90 che si era fermato a dieci. Solo quando arriva questa monotonia del successo, una squadra può dirsi da scudetto. L’Inter lo è anche perché ripete i risultati, non i modi in cui li raggiunge, sempre diversi.