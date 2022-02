Libero – Inter, redimersi costerà fatica: tre prove in salita per i nerazzurri

Il calendario mette la squadra di Inzaghi di fronte ad impegni molto complicati nelle tre competizioni in pochi giorni

L’Inter comincia la settimana decisiva della stagione dopo essersi dimostrata inaffidabile per la prima volta. Redimersi dai peccati del derby, però, costerà fatica perché il destino ha disegnato un calendario in salita: prima curva, la Roma (oggi alle 21, diretta Canale 5) dell’ex Mourinho, per la prima volta al Meazza contro la sua Beneamata, nei quarti di Coppa Italia; seconda, il Napoli (sabato 12) dell’altro ex Spalletti con la freccia inserita per il primo posto in A; terza curva, il temuto Liverpool di Klopp (mercoledì 16) negli ottavi di Champions che il club si ritrova a disputare a distanza di dieci anni dall’ultima volta (2012 contro il Marsiglia con Ranieri in panchina). Se tre indizi fanno una prova, questa sequenza certificherà lo status dell’Inter: campione d’Italia di fatto o soltanto di nome?