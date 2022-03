Libero – Inzaghi si gode un’Inter ritrovata. “Nerazzurri ancora vivi. Con il Liverpool…”

Per i nerazzurri è stata una serata perfetta, con Lautaro che si è sbloccato (tripletta), Dzeko (doppietta) e Barella protagonisti assoluti

"L’Inter è ancora viva. I nerazzurri battono 5-0 la Salernitana al Meazza e tornano in testa alla classifica, in attesa dello scontro diretto di domani tra Napoli e Milan, entrambe a -1 ma con l’Inter che deve ancora recuperare la partita contro il Bologna saltata il 6 gennaio. Il successo, arrivato dopo una prestazione straripante dei nerazzurri, permette a Inzaghi di festeggiare una vittoria che mancava in campionato addirittura dal 22 gennaio". Apre così l'articolo di Libero in merito al successo, netto, dell'Inter sulla Salernitana. Per i nerazzurri è stata una serata perfetta, con Lautaro che si è sbloccato (tripletta), Dzeko (doppietta) e Barella come protagonisti assoluti.