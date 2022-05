Libero – Inter, ieri terapie ma Barella sta bene. Già oggi in gruppo?

Il quotidiano rassicura ulteriormente i tifosi nerazurri sulle condizioni del centrocampista nerazzurro

C'è ottimismo in casa Inter sulle condizioni di Nicolò Barella, costretto a lasciare il campo a Udine prima del triplice fischio. Libero di questa mattina spiega: "Inter subito in campo dopo la vittoria di Udine e in vista della gara di venerdì al Meazza contro l’Empoli. Fai puntati su Nicolò Barella (ha fatto terapie), che nel finale del match è dovuto uscire per una botta al ginocchio destro. Ma i nerazzurri tirano un sospiro di sollievo: dopo le rassicurazioni di Simone Inzaghi nella conferenza post partita («Sembrerebbe solo una forte contusione, i medici mi hanno tranquillizzato. Incrociamo le dita»), sono arrivate anche quelle del diretto interessato che già domenica sera, lasciando la Dacia Arena, ha spiegato ai tifosi: «Sto bene». La situazione ieri è migliorata e già oggi Barella potrebbe svolgere parte dell’allenamento in gruppo".