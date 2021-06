Libero – L’Italia fa paura: può sognare. Il Belgio con Lukaku e la Francia…

Il quotidiano Libero presenta la griglia di Euro 2020 dopo il successo all'esordio contro la Turchia dell'Italia di Mancini

Il successo per 3-0 all'esordio contro la Turchia conferma la grande crescita della Nazionale sotto la guida di Mancini . "L’Italia parte bene, ci crede e tutti noi ci crediamo con lei - scrive il quotidiano Libero -. Anzi, ora forse iniziano a crederci di più anche gli altri: la squadra di Mancini fa paura. E può sognare. Certo, ci sarà da giocarsela con i colossi e le vere favorite, che non è roba da poco".

Tra le favorite c'è senza dubbio la Francia: "Fa paura per curriculum e giocatori. La Nazionale di Deschamps ha un attacco da playstation. Mbappé - uno che sembra giochi da una vita, ma ha solo 22 anni - è per velocità, agilità, fantasia e tecnica un fenomeno che fa la differenza da solo, figuriamoci se gli mettono a fianco un mancino imprevedibile come Griezmann e un espertone (33 anni) cinico da area di rigore come Benzema, al ritorno nei Bleus dopo sei anni di assenza. E poi vogliamo dare uno sguardo al centrocampo? Pogba garantisce precisione e imprevedibilità mentre Kanté è simbolo di potenza e recupero. Niente da dire: la Francia può fregarsi solo con le proprie mani".