Libero / Juve-Milan, Conte si sarà divertito. Bel gioco? Classifica non mente: citofonare…

Il quotidiano Libero commenta il successo per 3-0 del Milan all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus di ieri sera

"Per il bel gioco citofonare Antonio Conte, che si sarà divertito assai a vedere Juventus e Milan duellare di corpo più che di fioretto per le briciole di stagione". Il quotidiano Libero analizza così la sfida dell'Allianz Stadium tra i bianconeri e i rossoneri, scontro diretto per la qualificazione in Champions League vinto nettamente dagli uomini di Pioli col risultato di 3-0 .

Il quotidiano aggiunge: "Che poi, in realtà, tanto briciole non sono: il quarto posto vale una cinquantina di milioni, ossigeno per chiunque in questo periodo, figurarsi per due club indebitati come quelli di Agnelli e Elliott. Se il bel gioco, lui, fosse una variabile determinante ai fini della classifica, comunque quest'ultima non mentirebbe: Inter e Atalanta davanti, Napoli in rimonta, Juve e Milan a giocarsi l'ultimo pass utile per il prossimo gala del calcio".