Libero – Napoli-Inter, né vincitori né vinti. “Risultato che conferma una cosa”

"Né vincitori né vinti. La partitissima tra Napoli ed Inter finisce 1-1. Al Maradona un pareggio che cristallizzala classifica, con i nerazzurri che restano in testa a +1 sul Napoli (e con una gara in meno), ed offre un’occasione al Milan (attualmente a -2 dalla vetta), impegnato alle 12.30 contro la Sampdoria. Ed è un pari che conferma l’enorme equilibrio quando si affrontano Napoli e Inter". Apre così l'articolo di Libero in merito al pareggio tra Napoli e Inter al Maradona. Un match partito in salita per i nerazzurri, subito sotto e a tratti tramortiti. Nella ripresa, però, è arrivato il pareggio di Dzeko. "La ripresa è decisamente più combattuta, ma nel finale le squadre si accontentano, forse pensando ai prossimi impegni", commenta Libero.