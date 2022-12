Libero – Inter, nessuno come Brozovic: 6 motivi che lo rendono unico

L'elogio al centrocampista dell'Inter dopo la prova straordinaria contro il Brasile ai quarti dei Mondiali in Qatar

Non il più forte, ma certamente unico. Nel senso che come lui non ce ne sono. Così il quotidiano Libero elogia Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter e autore di una prova straordinaria nel successo ai calci di rigore della Croazia sul Brasile.