Libero – Se la chiamano pazza Inter un motivo ci sarà. Per Inzaghi sospiro di sollievo

"Se la chiamano “pazza Inter” un motivo ci sarà". Apre così l'articolo di Libero in merito alla vittoria dell'Inter a Firenze. Un successo arrivato all'ultimo secondo grazie a Mkhitaryan. "I nerazzurri superano 4-3 la Fiorentina nell’ostica trasferta del Franchi e festeggiano il terzo successo consecutivo in serie A al termine di una gara in cui succede di tutto. Inzaghi tira un sospiro di sollievo e può concentrarsi ora sulla sfida di mercoledì contro il Viktoria Plzen, in cui cercherà la qualificazione agli ottavi di finale di Champions con un turno d’anticipo", chiosa il quotidiano.