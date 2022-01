Libero – Non solo Coppa Italia, è tornata la pazza Inter anche in campionato

L'analisi del quotidiano in merito alla vittoria per 2-1 dell'Inter contro il Venezia. "Certo, non è stata una bella partita quella della capolista"

"Non solo la Coppa Italia, è tornata la pazza Inter anche in campionato". Apre così l'articolo di Libero in merito alla vittoria dell'Inter contro il Venezia a San Siro. Un successo che consolida il primato della capolista e mette pressione sul Milan. "Certo, non è stata una bella partita quella della capolista, in svantaggio dopo appena 19 minuti a causa del gol di Henry", spiega ancora il quotidiano che annota come la vittoria contro i lagunari abbia portato a 16 il conto dei punti ottenuti da situazioni di svantaggio. Il gol di Dzeko, tra l'altro, è il 14° di testa, un marchio di fabbrica per un'Inter che allunga in classifica.