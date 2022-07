Libero: “Sassuolo, Pinamonti erede di Scamacca? Le pretendenti stiano attente”

In piena coerenza con la linea verde sassuoliana. Ecco perchè Monza, Salernitana e Atalanta, che avevano mostrato interesse per l'ex Empoli devono ora stare attente

Si sta chiudendo in queste ore il passaggio di Gianluca Scamacca al West Ham per 36 milioni di euro più 6 di bonus. Ciò significa che il club neroverde ora si rimetterà sul mercato alla ricerca di una punta. E Libero, nella sua edizione odierna, dà un suggerimento: "Il club della famiglia Squinzi si era già tutelata con Augustin Alvarez del Penarol, ma non è escluso che possa virare su altri profili. E se un papabile diventasse Andrea Pinamonti dell'Inter? Italiano, classe 1999: in piena coerenza con la linea verde sassuoliana. Ecco perchè Monza, Salernitana e Atalanta, che avevano mostrato interesse per l'ex Empoli devono ora stare attente".