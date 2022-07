Inter, 5 giocatori con la valigia. Nuova pretendente per Pinamonti, Sanchez verso il sì?

"Rafaela Pimenta ed Enzo Raiola dovrebbero fare una visita in viale della Liberazione, ma soprattutto alle formazioni che vogliono il centravanti ex Empoli. Il Monza continua a insistere, anche se ha rallentato il pressing perché tratta pure Petagna e prima deve chiudere delle cessioni; l'Atalanta ha provato un approccio, ma la prima offerta è stata respinta e poi c'è il Sassuolo che è interessato e adesso ha i soldi della vendita di Scamacca al West Ham. Attenzione ai neroverdi che possono accelerare e diventare i favoriti visto che proporranno a "Pina" una maglia da titolare, cosa che per esempio la Dea non può garantire avendo ancora in rosa sia Zapata sia Muriel. Su Andrea c'è anche la Salernitana, ma la punta di Cles, dopo i 13 centri alla corte di Andreazzoli, ambisce a un "salto" in avanti in carriera".