Libero: “Inter, segnali positivi. Il rimpianto e l’errore di Conte è aver cambiato…”

Finalmente Inter. La squadra di Antonio Conte ottiene un successo contro il Borussia Moenchengladbach e continua a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Libero, nella sua edizione odierna, spiega cosa raccoglie la compagine nerazzurra dopo ieri sera: “Si può dire che il Borussia è settimo in Bundesliga e che la situazione rimane appesa ad un filo e quindi che non è il caso di organizzare caroselli per la rinascita nerazzurra, ma i segnali sono positivi e arrivano dal vecchio spartito. Il rimpianto e l’errore di Conte, allora, è averlo cambiato. Meglio accorgersene tardi che mai“, si legge.