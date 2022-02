Libero – Serie A, il ‘Mundialito’ USA è occasione incredibile per tre motivi

Il focus del quotidiano a proposito dell'idea confermata anche dall'amministratore delegato della Lega Serie A De Siervo

club di A con i giocatori non convocati dalle nazionale. Su tale idea si sofferma anche Libero di oggi: "Per una volta, almeno nel proporre idee, la serie A si porta avanti: è la prima grande lega europea a pensare ad un torneo parallelo al Mondiale in Qatar previsto dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Battezzato “Mundialito”, prevederebbe la partecipazione di tutti i club di A con i giocatori non convocati dalle nazionali. Il guizzo creativo risiede anche nella scelta della location: gli Stati Uniti d’America.