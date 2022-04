Libero / Spezia-Inter, Gosens per risolvere il problema attacco: 3 novità, in difesa…

La probabile formazione dei nerazzurri in vista della trasferta in Liguria con la prima dall'inizio del tedesco

Robin Gosens è pronto alla prima da titolare. Il tedesco partirà questa sera dal primo minuto al 'Picco' di La Spezia per la prima volta con la maglia dell'Inter. Gosens, finora, ha giocato un minuto nel derby d’andata di Coppa e 113’ in campionato, partendo però sempre dalla panchina.

"Una freccia in più per Simone Inzaghi nello sprint scudetto delle ultime sei giornate - scrive il quotidiano Libero -. Un giocatore che può risolvere con le sue giocate (21 assist con la Dea e 29 gol in 157 presenze) il problema dell’attacco nerazzurro".

I numeri in trasferta dell'Inter preoccupano Simone Inzaghi: la sua squadra ha vinto solo una volta e pareggiato quattro, con appena due gol su azione. Gli attaccanti titolari (Lautaro Martinez e Dzeko) hanno invece messo a segno, sempre in trasferta, rispettivamente 5 e 4 gol sulle 14 e le 13 reti totali.

Oltre a Gosens, le novità potrebbero essere Correa per Dzeko in coppia con Lautaro e Darmian al posto di Dumfries. Un dubbio anche in difesa: Dimarco potrebbe essere confermato dal primo al posto di Bastoni, diffidato e a rischio per la sfida contro la Roma.