Libero stronca la Juventus: “Eliminazione sacrosanta. Allegri è l’unico che si permette di…”

Dura critica, quella che propone oggi Libero in edicola, nei confronti della Juventus di Massimiliano Allegri, eliminata dalla Champions

"Questa Juventus non farà scuola. Né perla qualità del gioco, né peri risultati. Ad Allegri la prima cosa non interessa, solo che è ciò da cui dipende la seconda. Dovrebbe invertire l’ordine dei fattori. Vista la prestazione, la sconfitta in casa contro Villarreal è sacrosanta. Max non cambia l’andazzo, la Signora esce agli ottavi per la terza volta consecutiva con una rivale abbordabile (dopo Lione e Porto). L’eventuale quarto posto e la Coppa Italia non possono bastare, sarebbero lo stesso risultato finale raggiunto dall’esonerato e bistrattato Pirlo, che guadagnava un quinto di Allegri. La Juve è l’unica squadra ai massimi livelli che si permette di non inseguire un’identità. Di negarla, addirittura. Nel calcio d’oggi è una blasfemia".