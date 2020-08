Lichtsteiner: “Conte un fenomeno. Diceva sempre che se vuoi vincere devi essere un figlio…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Stephan Lichtsteiner parla anche del suo rapporto con Antonio Conte. “Antonio è un fenomeno: in una stagione fa il lavoro che un altro tecnico svolge in tre. Mi ha trasformato da ottimo terzino in campione. Ogni anno a febbraio non ne avevo più perché correvo tantissimo, ma poi lui trovava il modo per farmi tirare fuori qualcosa che non sapevo di avere dentro. Il club che lo prende sa come è fatto“.

L’Inter cercò di prendere lei.

«Ma io non ho tradito la Juve».

Lo sa che era detestato dai tifosi avversari?

«Certo. Meno male che fuori dal campo sono diverso. A volte mi riguardavo e non mi riconoscevo. Ero dispiaciuto per certi comportamenti. Capitava però che lo facessi apposta: io scaricavo la tensione, gli avversari la pativano. Sa cosa mi diceva sempre Conte? “Se vuoi vincere devi essere un figlio di putt…”».

(Gazzetta dello Sport)