Ligabue: “Senza Cambiasso noi interisti non avremmo mai vinto il Triplete”

Nel corso di un'ampia intervista concessa al Corriere della Sera, Luciano Ligabue ha spiegato il senso di 'Una vita da mediano'

Lei scrive di essere nato bluastro, e che in America l’avrebbero definito born blue: nato triste. In effetti nel libro c’è una vena di tristezza, di malinconia.

«Il senso è che nonostante il successo sono ancora qui, a correre, a lottare, a fermare l’avversario e far ripartire il gioco: come Bedin, come Oriali, come Cambiasso. Senza Cambiasso noi interisti non avremmo mai vinto il Triplete».