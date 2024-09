Le parole del cantante, noto tifoso nerazzurro, in conferenza stampa alla presentazione del concerto a Campovolo

"Cosa penso dell'Inter? La squadra c'è tutta, è fortissima così come la dirigenza. C'è da mettere in preventivo una cosa, le altre squadre hanno studiato l?iter la scorsa estate e credo questo sia il motivo dei gol che stanno prendendo in questa fase. Quando cambieranno alcune cose affinché si risolva questo inconveniente verrà risolto, macinerà ancora di più".