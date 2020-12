Ligabue: “L’Inter non ha l’attrezzatura per la CL, ma serve ottimismo: stimo Conte”

Nuovo album per Luciano Ligabue, si chiama ‘7’. Lo ha presentato su La7 e in quell’occasione ha parlato anche dell’Inter, la sua squadra del cuore. «Bisogna essere ottimisti. L’Inter vista contro Real Madrid e l’Inter vista contro Sassuolo è chiaro che sono due squadre diverse. Io sono comunque un estimatore di Conte, spero ci sia comunque una possibilità con la Champions League, ma credo che non abbia l’attrezzatura per essere competitiva in quel campionato. Quello che so è che non riesco ad abituarmi a partite senza pubblico, mi sembrano tutte più brutte».

(Fonte: adnkronos)