Ligue1, troppo tardi per i ripensamenti. Il Senato boccia l’emendamento: “Adottarlo…”

Non ci sarà nessuna ripresa per la Ligue1. A deciderlo in via definitiva è stato il Senato francese, che ha bocciato l’emendamento che avrebbe potuto dare la possibilità alla Lega calcio di riaprire i campionati. L’emendamento è stato firmato da 72 senatori e suggeriva di lasciare alle Leghe la scelta di autorizzare la ripresa delle competizioni (“dopo il parere del comitato scientifico” e secondo un “protocollo sanitario”. Ma lo stesso ministro dello Sport, Roxana Maracineanu, si è detta contraria: “Adottare questo emendamento sarebbe fonte di confusione. A guidare la battaglia e l’emendamento il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, al quale rimane ora solo la via della giustizia amministrativa: il 4 giugno il Consiglio di Stato dovrebbe esaminare il ricorso del Lione contro la decisione di fermare i campionati e contro i criteri per stabilire la classifica finale, che lasciano il Lione al 7° posto e fuori dalle coppe europee. Non succedeva da 20 anni.

(Askanews)