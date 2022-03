L’Inter festeggia 114 anni: “Leggende, valori, futuro. Verso nuovi traguardi, in campo e fuori”

Il club nerazzurro celebra il 114esimo anniversario dalla fondazione del club con un lungo messaggio pubblicato sul sito

Sono i momenti della storia del nostro Club. Sono le vittorie, i gol più belli, quelli insperati. Sono le gesta in campo dei campioni che ammiriamo, le notti in attesa dei big match, la trepidazione sugli spalti, l'insofferenza davanti alla televisione. E, prima, ancora, alla radio.

114 anni di Inter. Dal 9 marzo 1908, la notte che ha definito la nostra storia e i nostri valori, il nerazzurro ha caratterizzato le nostre vite. E lo ha fatto attraverso persone come noi: giovani ragazzi partiti con un sogno nel cassetto e pian piano capaci di emozionare con un pallone tra i piedi, di sudare con addosso la maglia nerazzurra, di portare l'Inter in trionfo.

L’ispirazione delle imprese passate si perpetua nell’attitudine del nostro club nel guardare verso l'alto: le milioni di voci, in tutto il mondo, si riconoscono in due colori e puntano al futuro. Miglioramento e progresso, in un percorso inclusivo che accoglie tutti e non lascia indietro nessuno: le differenze non sono ostacolo, ma pura bellezza. Dal primo atto costitutivo alle innovazioni più recenti, dai primi tratti di Muggiani alla nuova visual identity del Club, dalla prima vittoria alle contaminazioni con la moda, il design, l’intrattenimento: il mondo Inter ha 114 anni di storia ma è sempre modernissimo.