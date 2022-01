L’Inter accoglie la nuova freccia Gosens: “A tutta velocità, Robin!”

La storia del nuovo esterno nerazzurro: la sua carriera, gli inizi, il salto in nazionale tedesca e un motto...

Lo ha imparato giorno dopo giorno, ma lo ha razionalizzato una mattina. Non aveva mai fatto parte di nessuna scuola calcio ma che giocava a pallone più per divertimento che per altro. Aveva fatto tardi la sera con gli amici e quella domenica, in campo alle 11 a Kleve, in Renania, riuscì comunque a fare quello che gli riusciva meglio: correre più degli altri, solcare il campo e mettere in difficoltà gli avversari. Gol, assist, vittoria. Quel mattino, però, tra il pubblico di quella partita così normale, c’era un osservatore del Vitesse: "Ti va di venire a provare da noi?".