L’Inter centra il vero obiettivo della serata di Monaco. E dimostra di essere cambiata

“Il vero obiettivo dell’Inter, inconfessabile alla vigilia, era evitare l’imbarcata. E in qualche modo lo ha centrato. Prendere una valanga di gol per la squadra di Inzaghi sarebbe stato un colpo durissimo per il morale, cinque giorni prima della trasferta a Torino con la Juve, già decisiva per risalire la china in campionato. I nerazzurri a Monaco non giocavano da undici anni. In panchina c’era Leonardo, vinsero grazie a un gol di Pandev e passarono ai quarti. Questa volta in palio non c’era nulla se non 2,7 milioni di premio dalla Uefa”, spiega Repubblica.