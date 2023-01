L’Inter esplora una terra nuova e rianima la lotta scudetto. Milan e Juve ringraziano

Riparte alla grande il campionato dell’Inter. Battuto il Napoli a San Siro e di fatto campionato riaperto proprio dai nerazzurri. Ora l'Inter è a -8, ma la grande vittoria può darle morale per le prossime sfide.

“Gli Internauti sono i primi esploratori a mettere piede in una terra sconosciuta e — un po’ a sorpresa — trovano nuove forme di vita sul pianeta di un campionato che sembrava cristallizzato dal dominio pre Mondiale del Napoli. Dopo cinquantadue giorni di sosta, più che il vento del Nord è quello dell’Est a riempire le vele nerazzurre e a intorpidire gli spallettiani, fin troppo sottotono, a parte un paio di folate nel finale: Edin Dzeko, di testa su cross perfetto da destra di Dimarco e con la gentile collaborazione di Rrahmani che stringe sul primo palo chissà perché, certifica con il timbro del vecchio fuoriclasse la prima sconfitta dell’ultima imbattuta nell’Europa che conta. E apre così una pratica del tutto nuova, anche per gli effetti che può avere uno stop così lungo su gambe e teste dei giocatori”, analizza il Corriere della Sera.

“L’Inter — ora a 8 punti dal Napoli — rianima la lotta scudetto a tre giornate dalla fine del girone d’andata, facendo ovviamente un grosso favore anche a chi le sta davanti e l’ha già battuta: il Milan è a cinque dalla vetta e la Juventus, che scenderà proprio al Maradona tra otto giorni, è a sette punti dal Napoli. Non è ancora una rivoluzione, ma la banda di Spalletti è sembrata timida di fronte a un avversario che in questo stadio strapieno l’ha battuta per la quinta volta di fila”, aggiunge il quotidiano