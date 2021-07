L’Inter piomba su Vignato Jr.: è sfida a Juventus e Monza per l’affare low cost

L'Inter è interessata al gioiello classe 2004 del Chievo, Samuele Vignato, fratello del calciatore del Bologna Emanuel

L' Inter sfida Juventus e Monza per il gioiello del Chievo . Secondo quanto riferisce Tuttosport, il club nerazzurro ha messo nel mirino il classe 2004 Samuele Vignato, che piace anche a bianconeri e brianzoli.

Vignato è uno dei calciatori più promettenti del panorama calcistico italiano e potrebbe liberarsi a parametro zero nel caso in cui il ricorso del Chievo Verona venga respinto dal Tar del Lazio e la squadra clivense non sarà iscritta al prossimo campionato di Serie B.