Linus: “Il Genoa ha corso il doppio dell’Inter. Nerazzurri e Milan con la lingua a terra”

Intervenuto a Radio Deejay su Deejay Football Club, Linus ha parlato così del calo di Inter e Milan

"L'Inter non ha giocato male, ho visto il secondo tempo e il Genoa aveva il doppio dei polmoni. I ragazzini del Genoa correvano il doppio, poi a livello tecnico perdevano palla perché sono inferiori ovviamente. Sono arrivate con la lingua a terra sia Inter che Milan. Il Milan ha giocato per 3 mesi un bel calcio come Inter e Napoli. Quando giochi 3 volte a settimana e le rose non sono al completo o di livello come le altre in Europa, poi cosa puoi pretendere?!".