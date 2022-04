Linus: “Radu? Papera o non papera, se l’Inter dovesse perdere lo scudetto…”

Intervenuto a Deejay Football Club su Radio Deejay, Linus ha voluto fare una lettura sulla vicenda Radu

"Vorrei dire una cosa su Radu e in difesa del portiere. Se Milan e Inter vincessero le prossime quattro partite, l'Inter perderebbe il titolo per due punti. Se l'Inter perde per due punti non lo perde per Radu, anche senza quella papera l'Inter non avrebbe vinto. Anche con un pareggio a Bologna, perderebbe lo scudetto per 1 punto. La differenza tra papera e non papera è un punto, non tre".