Davide Lippi: “Spinazzola-Politano? Esposti con azioni forti. Se Conte vuole un atleta…”

Davide Lippi, in un’intervista rilasciata a Il Foglio, ha parlato di Conte e dell’obiettivo dell’Inter di vincere a dispetto della Juventus. L’agente ha sottolineato: «Conosco Antonio e so che se vuole un atleta c’è un motivo per il quale il club farà di tutto per regalarglielo. Il progetto continua anche grazie al lavoro di Spalletti. Antonio è un uomo di spessore, porta tutti a dare qualcosa in più».

Il confronto con la Juve: «Il piano di Agnelli, attuato dopo la nomina a presidente bianconero prevedeva quello che è accaduto, uno stadio di proprietà, una crescita progressiva del fatturato, i conseguenti risultati sportivi. Non credo che si preoccupi dell’Inter, ha una visione larga, internazionale, globale, da manager a 360 gradi e fa parlare i numeri».

SPINAZZOLA-POLITANO – Sullo scambio mai andato in porto nonostante le visite mediche effettuate ha detto: «È stata una trattativa sofferta, avrebbe portato Spinazzola all’Inter e Politano alla Roma. Mi sono trovato a lottare con i miei due assistiti, insieme ci siamo esposti con azioni molto forti nei confronti di grandi dirigenti e club. Mi hanno reso orgoglioso, sono cresciuti con noi e hanno apprezzano la nostra difesa nei loro confronti».

(Fonte: Il Foglio)