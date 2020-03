Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Marcello Lippi, ex ct della Nazionale, ha parlato così del momento dell’Inter: “Quello che vale l’Inter di Conte lo dice la classifica, lo dicono i risultati. L’inserimento di Eriksen può far crescere tecnicamente la squadra. Sarri? Sta facendo delle grandi partite e la persona che è stata chiamata è indubbiamente qualificata. Però non è semplice cambiare la mentalità a giocatori che vincono da anni”.