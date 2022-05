Lippi: “Inter, non condivido le critiche a Inzaghi. Il campionato non è finito”

Le parole dell'ex commissario tecnico azzurro sui nerazzurri impegnati ancora nella lotta scudetto a tre giornate dal termine

Marcello Lippi, ex commissario tecnico azzurro, è stato interrogato sulla lotta scudetto dai colleghi della Gazzetta dello Sport. Questo il suo pensiero: "Negli ultimi due mesi ero sicuro che l’Inter ce l’avrebbe fatta. Mi sembrava la favorita, la più determinata, ma Bologna ha cambiato tutto. Lo meriterebbero entrambe, ma adesso dico Milan. Parliamo di Pioli: mi piace perché bada al sodo, ha un’ottima organizzazione, fa gruppo, trasmette serenità. Ma non condivido le critiche a Inzaghi: è un ottimo gestore delle risorse tecniche. Ha sbagliato una partita, ma il Bologna ha messo in difficoltà tutte le grandi. E poi ha quattro attaccanti che non ha nessuno. Questo è un campionato avvincente come non succedeva da anni. E non è ancora finito: può succedere di tutto in ogni giornata".