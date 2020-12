Lippi: “Inter e Milan candidate allo scudetto. La Juve c’è, ma basta figuracce”

Intervistato dal Quotidiano Sportivo, l’ex ct della Nazionale italiana campione del mondo Marcello Lippi ha parlato della Serie a e della lotta al vertice:

“Le due milanesi sono candidate al titolo e sono lassù per una ragione. Tutto è ancora aperto e lo sarà per molto tempo. in molti, purtroppo, sottovalutano l’originalità di questa stagione: ad agosto si giocava per concludere la precedente e il nuovo inizio è stato quasi immediato, con i giocatori che non hanno fatto vacanze e non si sono fermati un attimo. A livello fisico, alla fine, la paghi. Questo campionato è come una Maratona e, alla fine, a vincere sarà chi avrà resistito di più. La Juve non è affatto fuori dal discorso Scudetto, anche per quanto ho detto fino ad ora. Tuttavia, se continua a giocare come ha fatto contro la Fiorentina, non ha speranze: sono sicuro, però, che non farà più figuracce del genere“.