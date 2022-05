Lippi: “Il Lukaku vero fa la differenza. Il gioco di Tuchel non fa per lui e forse…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico ha parlato della stagione negativa che Romelu Lukaku sta vivendo al Chelsea

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi ha parlato della stagione negativa che Romelu Lukaku sta vivendo al Chelsea. "Il Lukaku vero fa la differenza e in Italia lo prendo subito. Il gioco di Tuchel non fa per lui e forse ha avuto problemi fisici".