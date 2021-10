Lippi: “Scudetto? Juve non spacciata, ma Inter e Napoli le più attrezzate”

Le considerazioni dell'ex commissario tecnico azzurro ai microfoni del Corriere dello Sport

Nel corso dell'intervista concessa al Corriere dello Sport, Marcello Lippi ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A. Queste le sue parole: "Chi è più attrezzato per vincere lo scudetto? Non è detto che la squadra più attrezzata vinca. A sensazione direi Napoli e Inter. E il Milan, che gioca un bellissimo calcio. Però la Juventus di sicuro farà qualcosa sul mercato e comunque non va mai data per spacciata".