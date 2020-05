Lippi: “Nel 2020 andiamo su Marte e non troviamo un vaccino? Calcio, è vomitevole che…”

Intervenuto alla trasmissione radiofonica Deejay Football Club, l’ex ct della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006 Marcello Lippi ha parlato della situazione del calcio:

“Il presente è vomitevole, a me fa incazzare. Non sento altro di parlare di essere uniti e coesi e ognuno pensa ai cavoli suoi, alle poltrone a tutti i livelli. Qua viene tutto strumentalizzato, chi fa le cose bene viene sputtanato. Siamo nel 2020, andiamo su Marte e non siamo capaci a trovare un vaccino o una medicina. Ognuno fa i cavoli suoi. Perché non bisogna ripartire? Non siamo più nella situazione di due mesi fa. C’è demagogia intorno al calcio, ma è un’industria”.