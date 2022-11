L’Italia chiude il 2022 con una sconfitta: 2-0 con l’Austria per gli azzurri

Si chiude con una sconfitta il 2022 dell'Italia. La nazionale di Roberto Mancini ha perso per 2-0 a Vienna contro l'Austria. In rete Schlager e Alaba, entrambi nel primo tempo. Tre i calciatori dell'Inter impiegati: Acerbi e Dimarco rimasti in campo per tutta la partita, oltre a Barella uscito al 90'. Panchina per Alessandro Bastoni.