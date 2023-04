Lite con Mourinho, l’arbitro Serra chiede di anticipare l’udienza

L'arbitro Marco Serra chiede di anticipare l'udienza davanti al Tribunale federale nazionale e di emettere una sentenza predibattimentale di proscioglimento. Lo spiega l'avvocato Gabriele Bordoni, a fronte del deferimento per il suo assistito, quarto uomo della partita Cremonese-Roma del 28 febbraio, a causa della lite con l'allenatore José Mourinho. Ieri c'è stata la fissazione dell'udienza, per il 25 maggio. La richiesta della difesa è motivata dal "carattere perentorio ed insanabile del termine violati dalla Procura Federale (non per propria colpa)".