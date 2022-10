Barcellona-Inter, Pedri: “Per noi sarà una finale. Ideale segnare subito”

Il calciatore dei catalani precede il tecnico Xavi Hernandez nella conferenza stampa di questo pomeriggio

Daniele Vitiello

Non solo Xavi Hernandez in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Inter.

In attesa delle parole dei nerazzurri all'arrivo in Spagna (conferenza di Inzaghi con Lautaro, alle 19 la diretta testuale su FCINTER1908.IT), anche il blaugrana Pedri ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti nel centro sportivo del club catalano. FCINTER1908.IT, presente col proprio inviato, vi riporterà live le parole del calciatore: "Abbiamo tanta voglia, per noi sarà una finale".

Molti infortuni.

"Sì, soprattutto in difesa, ma abbiamo una rosa molto ampia e con quello che abbiamo a disposizione dobbiamo affrontare la gara nel miglior modo possibile. Abbiamo le qualità per fare bene".

Dove preferisci giocare?

"Preferisco giocare all'interno, mi trovo molto meglio che appiccicato all'attacco. Farò quello che mi dirà il mister per aiutare la squadra".

Fisicamente come ti senti?

"Molto bene. Sono tranquillo, ci sono molte persone che si occupano di noi. Mi sento perfettamente".

In Liga va diversamente.

Gli ultimi risultati non sono quelli che avremmo voluto. Dobbiamo migliorare in molte cose, è vero, ma continuiamo a conquistare punti in campionato. Se giochi male e vinci, continuerai a farlo quando giocherai meglio".

Come affronti le ore che precedono questo match?

"Come una finale. E' importantissima per noi, ci giochiamo il tutto per tutto. Sarà difficile perché l'Inter sa contrattaccare, è dura da affrontare a livello fisico, ma noi abbiamo grande qualità".

Cosa vi chiede Xavi per essere più pericolosi?

"Contro squadre che si chiudono, il mister ci chiede di muovere la palla rapidamente da un lato all'altro. Ci sarà utile anche domani".

Dici che domani è una finale. Vi piace questo clima?

"Ci sarebbe piaciuto vincere tutte le partite del girone, ma le cose sono come sono. Ci è toccato questo e dobbiamo affrontare questa gara per quello che è. Significherà molto per la fine della stagione".

Cosa ti aspetti dai tifosi del Barcellona domani?

"Spero ci appoggino. Abbiamo sentito l'affetto della tifoseria in casa, se saremo uniti sarà più facile per noi. I tifosi ci saranno e ci appoggeranno, non ho dubbi".

Come ti spieghi il calo?

"Un po' di tutto. Ci sono molte partite in poco tempo, dobbiamo fare avvicendamenti e fare uno sforzo collettivo più grande possibile. In Champions non sono arrivati i risultati che volevamo, adesso dobbiamo tornare a volare come dice Xavi".

Vi preoccupa la scarsità di gol delle ultime partite?

"Non è una preoccupazione. Prima segnavamo prima, è vero, ma abbiamo qualità in mezzo e davanti per tornare a farlo. Conosciamo i nostri attaccanti, cercheremo di servirli al meglio".

Si parla dell'aspetto economico. Potrebbe essere un fallimento anche da questo punto di vista se non vincete domani?

"Noi sentiamo che è una finale per noi. Sia per risvolti economici, che per il fatto che vogliamo continuare in questa competizione fino alla fine. Vogliamo passare agli ottavi".

Come ti trovi con Lewandowski?

"E' un campione, ha esperienza e può aiutarci tantissimo. Ha qualità immensa, ci ha aiutato a migliorare molto e gli siamo molto grati".

Avete parlato nello spogliatoio di ciò che è successo a Milano?

"Ci sono sempre molte partite che ci aspettano. Dopo Milano eravamo un po' irritati perché pensavamo di meritare di più, ma non avevamo tempo da perdere perché c'era una nuova gara ad attenderci. Abbiamo molta fiducia comunque per domani".

Xavi ha chiesto ai centrocampisti più partecipazione alla fase offensiva?

"Non solo in questa partita. L'allenatore ci chiede sempre di arrivare in area, tutti dobbiamo contribuire ai gol".

Vi manca un po' di gioco a metà campo, siete troppo verticali?

"Per la qualità dei giocatori possiamo andare più diretti in avanti, ma se la squadra ti lascia spazio ne approfittiamo. Abbiamo gente che sa tenere la palla, anche contro l'Inter proporremo un gioco del nostro tipo".

Sarà molto importante segnare subito per stare più tranquilli?

"L'ideale sarebbe segnare presto, ma sappiamo che è complicato perché loro partono con molta forza, si difendono bene dietro. Bisogna muovere la palla con velocità, questo definirà quando faremo gol".

E' per te una sfida anche il gol?

"Mi piacerebbe entrare in area e fare più gol. Nell'ultima giornata è successo, a Milano no. Devo entrare in area e sfruttare qualsiasi rimpallo per un gol. Mi sto allenando per questo".