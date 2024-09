LIVEBLOG – City-Inter, dai social: “Darmian si credeva Guti?”

Ci risiamo. Risuona la musichetta, si accendono i riflettori sulla Champions League. L'Inter inaugura il percorso stagionale in trasferta, ospite di quel City che interruppe i sogni di gloria a Istanbul nella finale di un anno fa. Fcinter1908.it, presente sul posto con il proprio inviato, vi ha raccontato live le emozioni della vigilia ed è pronta a raccontarvi tutto ciò che succederà all'Etihad Stadium. In questo spazio, come di consueto, il meglio proveniente dal mondo dei social.