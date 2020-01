Torna in campo l’Inter e lo fa nel lunch match di giornata. Sveglia presto (come ha sottolineato qualcuno), perché i nerazzurri scendono in campo alle 12.30 al Meazza contro il Cagliari di Rolando Maran, già battuto in Coppa Italia la settimana scorsa. In questo spazio, come di consueto, raccogliamo i migliori commenti al match provenienti dal mondo dei social. Datevi da fare.