LIVEBLOG – Inter-Fiorentina: ‘no more crazy’, a ri-rischiare infarti. Essere interisti? Esperienza serena e…

Si riparte! Prende ufficialmente il via la stagione 2020/2021 dell’Inter con l’esordio in campionato a San Siro contro la Fiorentina. Dopo le tre amichevoli contro Lugano, Carrarese e Pisa, la formazione di Antonio Conte torna a fare sul serio e affronta in casa i viola di Beppe Iachini e degli ex Borja Valero e Biraghi. I tifosi nerazzurri non potranno seguire allo stadio la sfida e fanno sentire il sostegno ai loro beniamini attraverso i social network. FCINTER1908.IT raccoglie i commenti più significativi della serata: