LIVEBLOG – Inter-Fiorentina, primo tempo frustrante. Tifosi nervosi sui social

Dopo il passo falso in casa del Torino, l'Inter deve vincere contro la squadra viola. I tifosi si preparano per la gara del Meazza

L'Inter non può più permettersi altri passi falsi, dopo il pareggio in casa del Torino. Questa sera al Meazza arriva la Fiorentina e i tifosi nerazzurri sanno l'importanza della gara. Sui social i supporter dell'Inter si stanno scatenando per incitare la squadra e per spingerla alla conquista di tre punti importantissimi: