Liverani: “Darmian eccezionale. E’ quasi ufficialmente dell’Inter: non giocherà titolare”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Hellas Verona, Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato così di Matteo Darmian, ormai virtualmente un calciatore dell’Inter: “Matteo è un ragazzo eccezionale e fa capire la forza di questo gruppo. E’ un giocatore dell’Inter quasi ufficialmente, ha dato disponibilità a dare una mano. Non partirà dall’inizio com’è normale che sia, credo sia giusto costruire con chi sarà del Parma da qui in avanti”, ha detto.

(TMW)