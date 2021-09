Liverani: “L’Inter ha perso due big assoluti, ma il suo livello è rimasto alto”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Liverani, ex allenatore del Genoa, ha stilato la sua griglia scudetto per la Serie A

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Liverani, ex allenatore del Genoa, ha stilato la sua griglia scudetto per la Serie A appena iniziata. Anche l'ex centrocampista della Lazio vede l'Inter di Simone Inzaghi davanti a tutti:

"Vi faccio subito la mia griglia per lo scudetto: Inter. Juventus, Napoli e Atalanta. Vedo il Milan come il grande intruso. Ma tutto si deciderà tra marzo, aprile e maggio. L’Inter ha tenuto un livello alto. Ha perso due assoluti big, ma ha mantenuto la qualità e la sua grande competitività. Senza, peraltro, cambiare in alcuni reparti".