Liverpool, Alisson: “Potevamo far meglio, ma l’Inter è grande. Lautaro? Errore nostro”

Le parole del portiere brasiliano a margine della gara tra i reds e l'Inter ieri sera ad Anfield

Alisson Becker, portiere del Liverpool, ha parlato anche ai microfoni di Sport Mediaset dopo la gara di ieri sera con l'Inter ad Anfield. Queste le sue considerazioni: "C'è tanta soddisfazione. Sappiamo che potevamo far meglio, ma non tanto perché riconosciamo che l'Inter è una grandissima squadra. Quando sono usciti loro dal sorteggio sapevamo che sarebbe stato difficile, con le italiane è sempre così. Lavorano bene in fase difensiva e hanno calciatori di qualità. Lautaro ha fatto un grandissimo gol, approfittando di un errore nostro, ma abbiamo fatto il necessario per passare il turno.

Stanchezza da parte nostra? Abbiamo il desiderio di fare cose grandi per questo club, vogliamo vincere tutte le competizioni e per farlo bisogna giocare tutte le partite fino alla fine. Abbiamo una squadra molto forte, il mister cerca di cambiare giocatori di partita in partita ma non è mai facile. Dobbiamo lavorare anche sulla mentalità per essere sempre concentrati sul prossimo obiettivo. In Premier ci sono tante squadre di qualità, forse è la lega più grande al mondo, ma abbiamo i piedi per terra e siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Ci sono squadre di qualità anche all'estero, noi dobbiamo fare bene in tutte le partite. Vedremo quale sarà il nostro prossimo avversario".