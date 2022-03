Sky – Liverpool, Klopp pronto a una sorpresa in attacco: fuori un top con l’Inter

Jurgen Klopp sta pensando di fare a meno di una delle sue stelle in attacco in Liverpool-Inter: lo fa sapere Sky Sport

Jurgen Klopp sta pensando di fare a meno di una delle sue stelle in attacco in Liverpool-Inter. Secondo Sky Sport, nei Reds uno tra Salah e Mané può partire fuori. Di conseguenza ci sarà Diogo Jota come punta insieme a uno dei due citati e Luis Diaz dall’altra parte ha spiegato l’inviato ad Anfield. Uno dei due va dunque verso la panchina per la sfida in programma domani.