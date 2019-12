Il Liverpool si laurea campione del mondo e a Doha batte il Flamengo per 1-0. Tempi regolamentari che si chiudono sullo 0-0, poi ci pensa Firmino che servito da Sané sigla il gol dell’1-0 al minuto ’99 del primo tempo supplementare. Gabigol ha giocato tutto il match, ma stavolta non è riuscito ad essere decisivo per i suoi. I Reds vincono il Mondiale per Club per la prima volta nella loro storia dopo 4 tentativi.