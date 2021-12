Liverpool bloccato dal Tottenham, Conte mostra come si fa: Inter, prendi appunti

La sfida di ieri pomeriggio tra Spurs e Reds termina 2-2: l'ex tecnico nerazzurro ferma la corazzata di Klopp

Fabio Alampi

La mano di Antonio Conte c'è e si vede: l'ex tecnico dell'Inter, a poco più di un mese dal suo insediamento sulla panchina del Tottenham, nonostante le tante difficoltà ha rivitalizzato Harry Kane e compagni, riportando gli Spurs nelle zone alte della classifica. Nel pomeriggio di ieri i londinesi hanno fermato sul 2-2 il Liverpool, prossimo avversario in Champions League proprio dell'Inter. E chissà che i nerazzurri, come scrive La Gazzetta dello Sport, non abbiano preso appunti:

"La Premier naviga a vista tra i casi di Covid in continuo aumento e una gestione della pandemia non troppo coerente, ma poi quando scendono in campo grandi club come Tottenham e Liverpool, anche se devono fare a meno all'ultimora di qualche campione perché positivo (come i Reds con Thiago che è uscito dal big-match poco prima del via), lo spettacolo è assicurato. Antonio Conte ha rimesso in piedi in poco tempo gli Spurs, che nella prima parte della stagione sembravano una squadra senz'anima.

[...] Verrebbe da dire che il Tottenham ha fatto vedere all'Inter come si ferma il Liverpool, ma sarebbe riduttivo perché l'intensità di gioco e i ritmi che le squadre inglesi mettono in campo difficilmente vengono replicati dalle squadre italiane. [...] Se Inzaghi ha visto la partita in tv, si sarà reso conto che per avere qualche speranza contro i Reds l'Inter deve giocare a ritmi altissimi e commettere pochissimi errori, cercando di sfruttare al meglio le opportunità che la squadra di Klopp concede quasi sempre in ogni partita. Come ha fatto il Tottenham".