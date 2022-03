Liverpool-Inter, ad Anfield ricordi non esaltanti per tre nerazzurri. Il peggiore…

Gli uomini di Inzaghi cercano riscatto dopo la delusione per la sconfitta dell'andata e non solo

Liverpool-Inter di domani è occasione di rivincita dopo la gara d'andata e non solo. Per tre nerazzurri, come sottolinea il Corriere dello Sport, potrebbe essere la serata giusta anche per cancellare risultati poco esaltanti del passato: "Vidal, invece, ha dovuto subire una delle più grandi delusioni della sua carriera, incassando uno 0-4 che ribaltò il 3-0 conquistato dal suo Barcellona all’andata. Dzeko (ben 9 i suoi precedenti e 3 le sue reti in casa dei Reds) e Sanchez al massimo hanno strappato qualche pareggio. Nel caso del bosniaco, da ricordare pure l'amaro 2-5 con la maglia della Roma, nell’andata della semifinale dell’edizione Champions 2017/18".