Cambiasso: “Mi aspetto che l’Inter manchi un po’ di rispetto al Liverpool”

A margine di Liverpool-Inter, l’ex centrocampista Esteban Cambiasso ha parlato così in studio a Sky Sport del match di Champions League: “Ci aspettiamo spettacolo, come ogni volta che c’è una partita ad Anfield. Mi aspetto un’Inter che manchi un po’ di rispetto al Liverpool, che dica ‘qui ci siamo’. Mi aspetto questo. Non è impossibile, l’Inter deve fare la partita perfetta, ma magari nemmeno quello basta. Serve che l’altro giochi anche sottotono ecco".